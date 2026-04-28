SORPRESI A RUBARE DA CASSONETTO DELLA CARITAS. Due marocchini prendono a botte un uomo

Sono in corso le indagini per individuare i malviventi, due, forse tre, che nel primo pomeriggio di martedì hanno aggredito un uomo.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, i delinquenti, di presunta origine nordafricana, erano nell’intento di trafugare indumenti ed altri oggetti da uno dei cassonetti gialli marchiati Caritas, in via Landini a Buggiano a due passi dallo Stadio comunale.

Due donne, madre e figlia, si sono avvicinati ai due dissuadendoli dal proseguire nel furto, che per tutta risposta hanno preso ad insultarle con parolacce, insulti e espressioni volgari. Sul posto è poi intervenuto il marito/padre che, pretendendo spiegazioni dei loro comportamenti, è stato malmenato dai nordafricani.

Vista la gravità di quello che stava succedendo una delle donne ha spruzzato spray urticante al peperoncino addosso ai due che si sono dati alla fuga. Sulle loro tracce ci sono gli agenti del Commissariato di Pescia. L’uomo aggredito è stato trasportato al pronto soccorso del San Jacopo di Pistoia.