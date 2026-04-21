PESCIA ANTIQUA e l’antiquariato selezionato

Appuntamento di domenica 26 aprile con Pescia Antiqua il consueto appuntamento con l’antiquariato selezionato, l’artigianato di qualità, il vintage ed il mercatino del riuso. Le bancarelle si estenderanno per tutto il centro storico fino a piazza Matteotti dove verranno collocate quelle dedicate ai fiori, alle piante e ai prodotti per il giardinaggio domestico.

Sarà possibile visitare gratuitamente la pinacoteca e il complesso monumentale di San Michele ed entrare, con unico biglietto, al museo civico e al Palagio che ospita la preziosa gipsoteca dedicata a Libero Andreotti.

Grazie ai volontari dell’associazioni Quelli con Pescia nel cuore e Officina delle Arti verrà garantita la visita guidata dei principali monumenti, palazzi e luoghi suggestivi della città.