CESTISTICA. Sarà il Basket Valdelsa il primo avversario play off

Sarà quindi il Basket Valdelsa il prossimo avversario della Cestistica Pescia nel primo turno play off che prenderanno il via domenica 26 aprile con serie al meglio delle tre sfide. Gara 1 domenica al PalaBorelli, replica giovedì 30 a Valdelsa ed eventuale bella sempre a Pescia domenica 3 maggio.

I valdesani in campionato, girone B, si sono classicati al settimo posto con 38 punti al termine di una sfida a tre che ha coinvolto Sinergy Valdarno, sesto, giunto a pari merito, e Asciano.

Nella griglia play off i ragazzi di coach Pellegrini sono collocati nella parte bassa del tabellone, chi uscirà vincitore incontrerà bei quarti di finale la vincente tra Galli San Giovanni Valdarno e Donoratico. Sul loro percorso in semifinale troveranno una compagine tra Monteroni, primo classificato nel girone B, Cmc Carrara, Valdicornia e Laurenziana Firenze.