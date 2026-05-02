Gli studenti dell’Agrario in Germania con l’Erasmus+

L’ istituto tecnico agrario “D. Anzilotti” è riuscito ad ampliare gli orizzonti delle mobilità ERASMUS+ ottenendo i fondi per una permanenza di undici giorni a Nienburg, in Germania, appena conclusasi.

Il progetto, finanziato dall’agenzia nazionale INAPP, è stato finalizzato a una mobilità individuale che ha coinvolto 24 studenti delle classi 4A, 4B, 4C dell’Agrario.

L’istituto ospitante, il centro di formazione DEULA di Nienburg è stato il punto di appoggio per poter svolgere attività di apprendistato altamente formative.

Gli studenti sono stati protagonisti di laboratori di realizzazione di aree verdi e di carpenteria leggera; hanno sperimentato l’uso delle tecnologie digitali per la movimentazione di macchinari agricoli, hanno fatto visita alle aziende di eccellenza tedesche in ambito di produzione, manutenzione e riparazione di veicoli (come la sede di distribuzione della Wolksvagen a Wolfsburg) e macchinari agricoli (la sede della CLAAS a Harsewinkel).

Sono stati accompagnati ad osservare le fasi di coltivazione, produzione ed esportazione del tipico asparago bianco della Bassa Sassonia all’interno di un’azienda locale.

Hanno inoltre fatto esperienza di agricoltura sostenibile e circolare da anni praticata in Germania.