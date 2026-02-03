Carnevalino e Cena de’ poeri al Circolo di Vellano

Mercoledì 18 alle 20 “Carnevalino” il Circolo ricreativo Sandro Maltagliati di Vellano organizza la tradizionale Cena de’ poeri.
Come allora, poche portate, che oggi sono diventate vere e proprie prelibatezze molto ricercate ed apprezzate.  Un menu che vede, come prima portata, filetti di acciughe e verdure in pinzimonio con olio “bono”, farinata di cavolo nero, antica ricetta del convento con soffritto per poi passare al piatto forte che è il baccalà alla griglia con ceci all’olio evo. Conclusione cenci fritti e vinsanto di caratello.
Una cena ed una esperienza particolarmente indicata a tutti coloro che vogliono riassaporare i gusti ed i sapori di una volta, con portate che hanno ben poco del quotidiano.
Per prenotazione 0572409101 entro domenica 15 febbraio.

Articoli correlatiDi più dello stesso autore