AVIS TOSCANA. Bando di Servizio Civile Regionale 2026

Avis Toscana lancia 8 progetti dedicati alla promozione della donazione di sangue e plasma nelle scuole superiori e nelle università delle province toscane. Un’iniziativa che coinvolge 56 sedi Avis in tutta la regione per un totale di 56 posti disponibili.

Il candidato deve avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni (non ancora compiuti 30), vivere in Toscana e non essere occupato.

La candidatura si presenta esclusivamente online entro le 12 di mercoledì 10 giugno.

Un’opportunità per crescere, mettersi in gioco e contribuire concretamente a diffondere la cultura della donazione.

Per maggiori info https://www.avistoscana.it/vis-art/240741/Bando-di-Servizio-Civile-Regionale-2026