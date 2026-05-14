CONVITTO AGRARIO DI PESCIA. Cinque posti anche per il prossimo anno scolastico. Soddisfazione Uil

Il segretario territoriale della UIL Scuola Pistoia, Roberto Ciervo, esprime soddisfazione per il Convitto Anzillotti di Pescia che riesce a mantenere 5 unità anche per il prossimo anno scolastico 2026/27, confermando così un presidio educativo fondamentale per il territorio pistoiese.

“Un risultato ritenuto importante per garantire continuità educativa e qualità dell’offerta formativa in un’area strategica della provincia di Pistoia, soprattutto per gli studenti inseriti nei percorsi tecnici e professionali ad alta specializzazione”, è scritto in una nota di UIL Scuola Toscana.

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