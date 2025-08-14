Quattro derby attendono il Pescia nella nuova stagione. E c’è la Coppa Toscana

Sono stati resi noti i gironi di Seconda categoria con il Pescia inserito nel girone B. Ben quattro i derby e molte squadre lucchesi.

Questo il girone completo: Academy Tau, Atletico Castiglione, Borgo a Buggiano, Borgo a Mozzano, Cascio, Chiesina Uzzanese, Cintolese, Diavoli Neri Gorfigliano, Filicaia Diavoli Rossi, Fornaci, Galligani, Ghivizzano, Le Case, Molazzana, New Team e Pescia.

Sorteggiati anche i gironi di Coppa Toscana che prenderà il via il 7 settembre, il 14 la seconda gara e terza uscita il 1 ottobre. I rossoneri affronteranno Chiesina e Academy Tau.