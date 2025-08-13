FESTA DELLO SPECK 2025. Plan de Corones, 27 e 28 settembre

FESTA DELLO SPECK 2025 – PLAN DE CORONES

Il 27 e 28 settembre 2025: una vista a 360° tra i sapori dell’Alto Adige!

La Festa dello Speck dell’Alto Adige – Speckfest torna anche nel 2025 per incantare i palati e i cuori di chi ama la tradizione, i paesaggi spettacolari e il gusto autentico.

L’appuntamento è per il 27 e 28 settembre 2025 sulla vetta panoramica di Plan de Corones, dove le Dolomiti si incontrano con la cultura gastronomica altoatesina.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, la celebre regione dolomitica amatissima in tutte le stagioni ospita l’evento tra le cime e i sapori, offrendo una vista mozzafiato sulla catena alpina principale. La vetta di 2.275 metri è comodamente raggiungibile grazie agli impianti di risalita da Brunico/Riscone, San Vigilio/Passo Furcia e Valdaora/Casola, rendendo la festa accessibile a tutti.

Protagonista indiscusso sarà lo Speck Alto Adige IGP, espressione di una tradizione secolare, portata avanti con passione dai produttori locali e tutelata dal Consorzio dello Speck Alto Adige, promotore dell’evento insieme alla Regione dolomitica Plan de Corones. Gli espositori ufficiali del Consorzio, insieme ad altri produttori selezionati, racconteranno l’eccellenza del proprio lavoro attraverso degustazioni, abbinamenti creativi, dimostrazioni e racconti diretti al pubblico.

Stand tematici dedicati alle specialità tipiche dell’Alto Adige: dall’artigianato locale ai prodotti a Km0 in un percorso tra sapori autentici e tradizioni, pensato per tutti: famiglie, appassionati di gastronomia, escursionisti e curiosi, accompagnati dalla musica tradizionale dal vivo.

E non preoccupatevi del tempo! Anche in caso di pioggia, la Festa non si ferma: l’evento si trasferirà a Brunico, dove sarà garantita la stessa atmosfera calorosa e autentica, tra sapori e sorrisi.

Tra baite in festa, profumo di Speck e musica dal vivo, sarà possibile scoprire i segreti dello Speck Alto Adige IGP: un’eccellenza che racconta storia, territorio e passione, due giorni per assaporare la vera anima dell’Alto Adige a Plan de Corones.

Vi aspettiamo in vetta!

Info: https://www.kronplatzevents.com/it/events/festa-dello-speck-altoadige