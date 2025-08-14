Agenda 53° Sagra del panino con il prosciutto 14 Agosto 2025 Torna domenica 17 agosto dalle 16 la 53° Sagra del panino con il prosciutto organizzata dalla Nuova Pro loco in collaborazione con la Misericordia e la Parrocchia di Castelvecchio. Dillo ai tuoi amiciFai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)