Si può richiedere la cedola libraria

Si può richiedere cedola libraria necessaria per ottenere gratuitamente i libri di testo previsti dalle circolari ministeriali ed adottati dal Collegio Docenti nella scuola primaria. Potranno usufruirne tutti gli alunni residenti che frequentano le scuole cittadine statali, indipendentemente dal reddito e saranno consegnate al genitore che potrà così recarsi ad una libreria/cartolibreria prescelta. Non é previsto alcun onere economico per le famiglie dal momento che sarà il Comune di Pescia a rimborsare il libraio/cartolibrario.

I libri per i quali è possibile ottenere la fornitura gratuita sono solo ed esclusivamente quelli adottati per l’anno scolastico 2020/21. Qualora lo studente avesse ottenuto una prima fornitura gratuita di libri di testo, non può ottenere una seconda fornitura gratuita nel corso dello stesso anno scolastico e quindi il relativo costo è a suo carico. Gli alunni non residenti a Pescia, anche se frequentanti una scuola primaria presente all’interno del territorio comunale, dovranno rivolgersi al proprio Comune di residenza.