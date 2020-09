Pacchetto scuola: chi può beneficiarne

La Regione Toscana finanzia da molti anni benefici economici per gli studenti a basso reddito, finalizzati a garantire loro il diritto allo studio, in particolare attraverso l’incentivo del “pacchetto scuola“,uno strumento economico destinato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (quali libri scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici). Potranno beneficiarne gli studenti residenti in Toscana iscritti ad una scuola secondaria di primo osecondo grado, statale, paritaria privata o degli Enti locali eiscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale -IeFP – presso una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata. Per info Samantha Gasperini 0572492257 e-mail: s.gasperini@comune.pescia.pt.it