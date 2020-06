Coronavirus, il bollettino di martedì 16. Calano i contagi in Toscana

In Toscana sono 3 i casi di positività in più al Coronavirus rispetto a ieri.

Gli attualmente positivi sono oggi 463 di cui 415 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi e 48 i ricoverati (uno in poiù rispetto a 24 ore fa), di cui 14 in terapia intensiva.

Si registrano 3 nuovi decessi: 1 uomo e 2 donne, con un’età media di 86,3 anni.

La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi, con circa 273 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 393 x100.000, dato di ieri). Le province con il tasso più alto sono Massa Carrara con 539 casi x100.000 abitanti, Lucca con 352, Firenze con 347, la più bassa Siena con 165.