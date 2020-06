Calcio, festeggia anche il Ricciano

Dopo l’Us Pescia, promossa in prima categoria, ora anche il Ricciano può festeggiare la promozione alla prima serie del campionato AICS della provincia di Lucca.

La decisione del comitato provinciale è arrivata dopo aver sperato di poter concludere il campionato che vedeva la squadra pesciatina al secondo posto dietro al Gruppo Storico Lammari, ma visto il protrarsi lo stato di emergenza nazionale, si è quindi adeguato alle decisioni prese anche a livello di FIGC.

Quindi la classifica è stata “congelata” e le prime tre in classifica al momento della sospensione, tra cui il GS Ricciano appunto, sono state promosse alla serie superiore. Naturalmente la società è soddisfatta del traguardo raggiunto, anche se avrebbe preferito guadagnarsi il titolo sul campo, ma questo riconoscimento non è “un regalo” ma bensì arriva al termine di un percorso iniziato la scorsa stagione con la finale play off per l’accesso alla prima serie persa e dopo questo scorcio di campionato disputato che cmq aveva visto i ragazzi di mister Bertoni per lunghi tratti della stagione primi in classifica.

La società del presidente Magni ha iniziato a fare un’po’ di calciomercato come ha confermato il direttore sportivo Adriano Di Vita in attesa di sapere quali saranno le indicazioni per poter riprendere l’attività, speriamo a settembre.