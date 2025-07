Tre titoli regionali per il TSN Pescia al campionato regionale

È andato in scena al poligono di Tiro a Segno di Siena il Campionato Regionale Federale; appuntamento che decretava sia l’ammissione ai Campionati Italiani Individuali e a squadre, che il titolo di Campione Regionale 2025. Tre i titoli regionali ottenuti dai pesciatini: in C.10 giovanissimi con appoggio con Lapo Ercolini, in Bersaglio Mobile in appoggio categoria Giovanissimi Ettore Rosellini, in B.M. Allievi Gioele Silvestri. Seconda piazza per Jacopo Silvestri in B.M. Giovanissimi e Ettore Rosellini in C.10 giovanissimi in appoggio. Tra i più grandi argento per Daniele Vannoni in C.10 Uomini, Giuliano Cerchiai in P.10 e P.L. Gran Master. Bronzo per Lapo Ercolini in B.M, Jacopo Silvestri in C.10 e Gioele Silvestri in C.10 Allievi. Fuori dal podio Fabio Incerpi in C.10 ragazzi, Giosuè Principe in P.10 sp categoria Allievi, Valentina Foscarini in P.10 Donne, Emma Martelli in P.10 Junior Donne, Elia Giacometti in P.10 sp Ragazzi, Moreno Cesaretti in P.10 Uomini gruppo A e Matteo Calamari in P.10 Uomini gruppo B.