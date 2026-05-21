PESCIA, ACCADDE ANCORA NEL 1800… . Venerdì il libro di Lando Silvestrini

Le vicende principali della storia cittadina nel 1800.

LANDO SILVESTRINI, lo scorso anno fu autore di una dispensa nella quale, sinteticamente, si ricordavano le vicende principali della storia cittadina, nel diciannovesimo secolo. Il volumetto fu stampato grazie al contributo di BANCA DI PESCIA E CASCINA e BRANDANI GIFT GROUP e distribuito nelle scuole primarie e secondarie di primo grado della città.

Poiché l’Ottocento, proprio perché vicino ai nostri trisavoli, è ricco di eventi più o meno importanti, degni comunque di essere conosciuti, sempre d’accordo con l’amico Enrico e il supporto economico, anche in questoa occasione, di Banca di Pescia e Cascina e Brandani Italian Style, Silvestrini ha curato un’altra piccola ricerca, ora in stampa, che avrà il titolo di “PESCIA, ACCADDE ANCORA NEL 1800”, con disegni originali di Enrico Parrini.

La dispensa sarà presentata VENERDI’ 22 MAGGIO alle 17 e 30 presso il Conservatorio di San Michele.