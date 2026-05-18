Da Arturo e Maruca a Vellano. Il weekend è fatto per godersi il buon cibo

Ristorante Da Arturo e Maruca a Vellano ti aspetta!

Il weekend è fatto per staccare la spina e godersi il buon cibo. Ristorante Da Arturo e Maruca ti aspetta nella location unica, per farti vivere un’esperienza culinaria indimenticabile nella splendida Svizzera Pesciatina!

Lo staff è pronto ad accoglierti con le specialità di mare a pranzo, aperitivo e cena!

Ti ricordiamo i giorni di apertura:

• Venerdì a cena

• Sabato a pranzo e cena

• Domenica a pranzo

• Domenica a cena solo solo su prenotazione

Prenota il tuo tavolo allo 0572 503806