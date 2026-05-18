Da Arturo e Maruca a Vellano. Il weekend è fatto per godersi il buon cibo

Ristorante Da Arturo e Maruca a Vellano ti aspetta!
Il weekend è fatto per staccare la spina e godersi il buon cibo. Ristorante Da Arturo e Maruca ti aspetta nella location unica, per farti vivere un’esperienza culinaria indimenticabile nella splendida Svizzera Pesciatina!
Lo staff è pronto ad accoglierti con le specialità di mare a pranzo, aperitivo e cena!
Ti ricordiamo i giorni di apertura:
• Venerdì a cena
• Sabato a pranzo e cena
• Domenica a pranzo
• Domenica a cena solo solo su prenotazione
Prenota il tuo tavolo allo 0572 503806