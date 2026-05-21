Tappa del B’3 3×3 Streetball Pescia all’ex Mercato dei Fiori

Domenica 31 maggio arriva il Toscana B’3 3×3 Streetball Pescia all’ex mercato dei Fiori: una giornata di basket, playground e sfide all’ultimo possesso; con Giacomo Gek Galanda.

Questo torneo sarà l’opening del 3×3 Junior Fip Toscana e metterà in palio punti importanti per ogni categoria giovanile per poi qualificarsi alle finali scudetto.

Saranno chiamati in campo le categorie U14 • U16 • U18 • Senior

Per info iscrizioni 3493252528 o info@gseventisportecultura.it