TAMPONAMENTO TRA VETTURE. Incastrata tra gli alberi, auto distrutta

Due auto distrutte, nessun ferito.

E’ l’epilogo di un incidente avvenuto nella mattinata di domenica su viale Garibaldi, nei pressi dell’intersezione con via Martiri della Libertà, e che poteva avere conseguenze assai più gravi.

Entrambe le vetture viaggiavano in direzione sud. Il conducente della Fiat Panda gialla ha arrestato la marcia nei pressi delle strisce pedonali per consentire il passaggio di una signora con il cane. Da dietro, a tutta velocità, è arrivata l’altra vettura, una Renault Scenic grigia, che ha colpito in pieno l’utilitaria facendola balzare in avanti per almeno 20 30 metri sfiorando la signora che incurante stava attraversando la strada.

La Renault Scenic è poi uscita di strada, scaraventata sul marciapiedi, incastrata tra un albero e il muro di contenimento del fiume Pescia. Anche in questo caso, fortuna ha voluto, che in quegli attimi non stesse transitando alcun pedone.

Una pattuglia dei Carabinieri della locale stazione ha garantito il ripristino della viabilità.