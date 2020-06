Ponte all’Abate riapre ai mezzi pesanti. Rimandato il doppio senso di circolazione

A seguito della prova di carico condotta lo scorso giovedì 11 giugno, il ponte sul fiume Pescia in località Ponte all’Abate sarà riaperto anche ai mezzi pesanti aventi un carico massimo di 26 tonnellate.

Sarà mantenuto il senso unico alternato di circolazione.

Le indagini proseguono, per almeno altri 60 giorni, per gli approfondimenti previsti dalla normativa per il completamento del livello di conoscenza del ponte in funzione degli interventi necessari.

Preoccupato il sindaco Giurlani che ha detto: “Decadono così i presupposti per lavori di somma urgenza da parte della Provincia. I tempi potrebbero dilatarsi a dismisura con il rischio che i camion di una certa stazza, quelli utilizzati dalle cartiere, non possano passare dal ponte per ancora altri mesi”.