Chiara, Francesca, Francesco e Beatrice hanno superato la prova di immissione al ruolo di insegnante

Grande festa ieri all’Istituto Andreotti. Alla presenza della dirigente Barbara Paggetti, dei rispettivi tutor e dei membri della commissione, quattro insegnanti hanno sostenuto la prova al termine dell’anno di formazione per l’immissione in ruolo. Ognuno ha presentato, in diverse modalità, il lavoro svolto durante l’intero anno scolastico relativo alla classe di appartenenza. I docenti neo-immessi in ruolo sono Chiara Davini e Francesca Bartolini per l’infanzia, Francesco Brizzi per la primaria e Beatrice Mezzanotte per la Secondaria di primo grado.