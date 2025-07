Luca e Paolo centisti dell’istituto Agrario

Luca Tonarelli, neodiplomato con la valutazione di 100 nella classe V A “Gestione dell’ambiente e del territorio” all’Istituto Agrario Anzilotti di Pescia, ha idee chiare sul suo futuro e parole di lode per la sua scuola; “in questi cinque anni ho costruito un bel rapporto con compagni e professori, e anche la nuova dirigente, Alessia Bechelli, in più di un’occasione è stata vicina a noi studenti”. Un’esperienza che ricorda con particolare piacere è quella con il FAI, per il quale, insieme a tanti compagni, ha prestato servizio come cicerone in occasione dell’apertura della scuola alle visite esterne. Anche l’esperienza della PCTO, l’alternanza scuola-lavoro, è stata molto positiva: l’ha svolta in una azienda biologica di Montevettolini di viticoltura e olivicoltura, e ha imparato molte cose. A chi si iscriverà all’Istituto Anzilotti consiglia studio costante e motivazione per le materie scientifiche: in questo modo risultati e soddisfazioni sono garantiti.

Paolo Parenti, 100 e lode nella sezione V B “Viticoltura e Enologia”, spende parole positive per i suoi cinque anni all’Anzilotti; “eravamo una classe piuttosto vivace, ma questo, anziché costituire un problema, ha alleggerito i momenti più difficili e mi ha permesso di capire che mentre si studia ci si può anche divertire, e si crea un legame forte con i compagni e i professori”. Un punto di riferimento importante per la classe è stata la professoressa Martina Miceli di Lettere. Racconta inoltre di essere arrivato all’Esame di Stato con molta ansia ma anche aspettative altissime in ragione dell’impegno che ha sempre messo nello studio; alla fine non si è rivelato uno scoglio insormontabile ma per certi versi è stato addirittura divertente.