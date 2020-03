La stretta dei Carabinieri: posti di blocco per arginare il flusso di automobilisti

Raffica di controlli, in via Francesca Vecchia, nei pressi del comune di Uzzano, nella mattinata di mercoledì, da parte dei Carabinieri della stazione di Pescia per monitorare il flusso di veicoli in entrata ed in uscita dal comune di Pescia.

L’Arma era presente con numerosi militari, due mezzi e la stazione mobile, che consente una operatività immediata. A conti fatti sono stati almeno 100 i veicoli controllati, senza eccezione alcuna. “Salvo motivi di lavoro, di salute o di stretta necessità è vietato mettersi in strada, tanto più raggiungere supermercati o sportelli bancari e postali se ve ne sono nell’imminenza della propria abitazione”, è stato detto.

Il governo ha inasprito le sanzioni per chi viene trovato a circolare senza un giustificato motivo. Fino a tremila euro di multa.