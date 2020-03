Fugge ad un posto di blocco. Denunciato 54enne. Hashish

I Carabinieri di Pescia hanno denunciato un uomo nato a Pescia nel 1966 e residente in provincia di Pistoia.

Durante uno dei posti di blocco che in queste ore le forze dell’ordine stanno mettendo in atto per far rispettare le norme anticontagio, i militari dell’Arma hanno esortato l’uomo a fermarsi. Per tutta risposta, il 54enne ha accelerato ed è fuggito. La sua fuga è però durata poco meno di un chilometro. Raggiunto dagli uomini del comandante Francesco Marraccini, li ha dapprima spintonati poi, su specifica richiesta, ha ammesso di non essere in possesso della patente, in corso di validità. L’uomo è risultato in possesso di vari grammi di hashish.

E’ stato denunciato per guida senza patente, resistenza a pubblico ufficiale e violazione dell’art 650 del codice penale e segnalato alla Prefettura per uso di stupefacenti.