Jamali Jilali vince il “sorriso di Silvia”. Giachi, Tempesti e Giuntoli tra i primi. Astrella batte tutte

Una mattinata di festa e sport. Ecco cosa è stato la seconda edizione della corsa del Sorriso di Silvia, un vero successo. E non poteva essere diversamente. La commozione, nel settembre 2018, per la prematura scomparsa di Silvia Tamarri, coinvolse non solo le persone che le erano più vicine ma anche tutto il mondo del podismo. Che oggi, domenica, non ha fatto mancare il suo calore.

Oltre 1000 persone hanno corso o camminato per le vie della città. Nella gara competitiva, che si sviluppava verso nord, verso il centro della città, ha vinto Jilali Jamali del Gs Parco Alpi Apuane, tra i circa 400 partecipanti, che ha coperto i 10 chilometri in 33 minuti e 39 secondi. Dietro a lui si sono posizionati Hicham Midar e Adriano Curovich, rispettivamente a 6 e 10 secondi dal primo. Tra le donne la pesciatina Claudia Astrella ha tagliato per prima il traguardo davanti alla rundagia Andreaa Lucaci ed all’altra pesciatina Sara Orsi.

Tra i primissimi anche Gabriele Giachi, del Meeting Club Pescia, Giacomo Tempesti, dei Run…dagi, e Francesco Giuntoli, della Pinocchio Sport Pescia che ha chiuso in 37 minuti e 53 secondi.

In settecento hanno invece corso o camminato sui due percorsi non competitivi che si sviluppavano verso Veneri.

Prima dello “sparo” è stato osservato un minuto di silenzio per commemorare Silvia proprio nel punto in cui, l’11 settembre di due anni fa, fu tragicamente investita.