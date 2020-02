Il fenomeno del binge drinking e le cattive abitudini alimentari

Si è svolto all’istituto tecnico agrario il convegno su “cuore e stili di vita“. Dopo l’apertura dei lavori curata dalla Dr.ssa Gessica Italiani dell’Unità di Cardiologia di Pescia, il dottor De Marco ha commentato i risultati dei questionari sulle abitudini di vita somministrati agli studenti del triennio. E’ emerso che molti ragazzi saltano la colazione, fanno eccessivo consumo di caffè durante le ore di studio e di non avere una corretta alimentarsi. Ha voluto altresì spiegare i benefici della dieta mediterranea, dell’assunzione di frutta e verdura. Il dottor Duccio Rossini ha parlato dell’incidenza dell’infarto miocardico in Toscana e delle misure di prevenzione individuali che si possono adottare ed in particolare di una dieta equilibrata e povera di grassi saturi. Altro tema riguardante i giovani, il fenomeno del “binge drinking“, ovvero l’assunzione di grandi quantità di alcol concentrate nel fine settimana o in periodi di poche ore. La dottoressa Gaia Magnaghi ha poi illustrato i concetti di microbiota, comunemente detto flora intestinale. Chiusura con i cardiologi Gabriele Giuliani, Roberto Amati e Marco Comeglio che hanno affrontato il tema dell’intelligenza artificiale applicata alla medicina: il corpo umano è un contenitore di dati che è interessante riuscire ad estrarre con le nuove tecnologie.