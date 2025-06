I VIAGGI DEL CAVALLINO. Tante buone ragioni per… . Eccellenza italiana

I Viaggi del Cavallino ha celebrato negli scorsi mesi 40 anni di successi nel turismo organizzato nel 2024. Da viaggi in pullman a pacchetti aerei personalizzati, si distingue per la qualità e l’attenzione al cliente. Ne abbiamo parlato con il titolare Federico Tempestini.

Il turismo organizzato è un settore che si è evoluto in modo straordinario negli ultimi decenni, e I Viaggi del Cavallino rappresenta una delle aziende che meglio incarna questa trasformazione. Fondata nel 1984 a Pescia da un gruppo di tre amici appassionati, l’agenzia ha saputo crescere e adattarsi ai cambiamenti del mercato, arrivando a celebrare il suo 40° anniversario con una storia di successo e innovazione alle spalle.

I VIAGGI IN PULLMAN ►►►

“Non è vero che i pullman sono da “vecchi” –sottolinea Federico Tempestini, il titolare–. Oggi i pullman offrono un’esperienza di viaggio completamente diversa rispetto al passato: sono comodi, dotati di tecnologie moderne, come porte USB, televisori disposti in modo che siano accessibili per ogni passeggero e sistemi di intrattenimento avanzati. Viaggiare in pullman è diventato un modo comodo e pratico per godersi il viaggio, evitare le lunghe attese aeroportuali e, soprattutto, socializzare con gli altri passeggeri”.

VIAGGI IN AEREO E PERSONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO ►►►

Con il tempo, I Viaggi del Cavallino ha ampliato la sua offerta, introducendo viaggi in aereo, soggiorni al mare e tour garantiti con partenze da aeroporti internazionali. “Ogni viaggio in aereo è curato nei minimi dettagli –ci racconta Tempestini–. I pacchetti includono il trasferimento dall’aeroporto all’albergo, spesso con l’assistenza di un corrispondente locale“. Tuttavia, I Viaggi del Cavallino continua a distinguersi per l’attenzione alla personalizzazione del servizio. “I programmi dei viaggi in pullman sono studiati internamente, in collaborazione con fornitori locali, per garantire la fattibilità e la qualità degli itinerari”.

UN TURISMO PER TUTTI ►►►

L’offerta di I Viaggi del Cavallino è adatta a una clientela variegata. I viaggiatori possono scegliere tra pacchetti “all inclusive” con guida, escursioni e mezza pensione, o opzioni più flessibili, come il pacchetto 2×1, dove parti in due ma paghi solo una quota e le escursioni sono acquistabili in loco. Questo approccio permette a ogni cliente di personalizzare il proprio viaggio in base alle preferenze e al budget.

Una tendenza crescente è il turismo dedicato ai single, con pacchetti studiati appositamente per agevolare la socializzazione tra persone che viaggiano da sole.

LE DESTINAZIONI DEL SUCCESSO ►►►

Tra le mete più gettonate, la Sicilia sta primeggiando a livello nazionale, mentre Francia e Germania sono le preferite per chi desidera spostarsi oltre confine. Il pubblico si è diversificato: famiglie, giovani coppie e gruppi di amici scelgono il pullman come mezzo per scoprire nuove destinazioni.

LA FORZA DI 40 ANNI DI ESPERIENZA ►►►

La storia di I Viaggi del Cavallino è anche una storia di resilienza. L’azienda ha attraversato momenti difficili, come l’attentato alle Torri Gemelle, la crisi economica e la pandemia di Covid-19, che ha colpito duramente il settore turistico. Nonostante queste sfide, è riuscita a ripartire, forte di un’esperienza consolidata e di una reputazione costruita negli anni. La chiave del loro successo risiede nella capacità di adattarsi alle nuove esigenze del mercato e nella fiducia che i clienti ripongono in un marchio con 40 anni di esperienza. Come spiega Tempestini, «sapere che ti mandiamo in una destinazione già testata e conosciuta dal nostro team ti garantisce sicurezza e tranquillità».

PERCHE’ SCEGLIERE I VIAGGI DEL CAVALLINO ►►►

Esperienza, qualità e assistenza costante. I Viaggi del Cavallino non è solo un tour operator, ma un partner affidabile per chi desidera vivere un viaggio senza preoccupazioni, sapendo di poter contare su un supporto professionale in ogni fase del percorso.

I Viaggi del Cavallino si conferma come una delle realtà più solide e innovative del panorama turistico italiano, pronta ad affrontare le sfide future con la stessa passione e dedizione che l’hanno portata al successo.