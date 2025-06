ORESTE GIURLANI PROSCIOLTO. Contributi Inps Uncem, nessun reato

IN AGGIORNAMENTO

Oreste Giurlani sarebbe stato prosciolto dall’accusa di omesso versamento dei contributi previdenziali a dipendenti e collaboratori dell’Uncem, l’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani di cui l’attuale sindaco di Pescia è stato presidente tra il 2005 e il 2016.

Fu condannato in primo grado nel settembre 2022. Per gli stessi reati, Giurlani era stato condannato anche dalla Corte dei Conti.

Secondo l’accusa, Giurlani non avrebbe versato i contributi, per importi complessivi di quasi 200mila euro, dovuti a dipendenti e lavoratori a progetto dell’Unione comuni montani, che aveva sede a Firenze: 67mila euro per il 2013, 56mila per il 2014, 52mila per il 2015, 22mila per il 2016.

Secondo i giudici contabili, invece, “era proprio Giurlani a disporre di non versare i contributi previdenziali per carenze di liquidità, dirottando altrove eventuali risorse”.