MICHELANGELO è il più bravo del girone

MICHELANGELO GHERA è l’MVP del girone A del campionato di basket DR1.

Il numero 20 della Cestistica è stato votato come MIGLIOR GIOCATORE dagli allenatori delle squadre partecipanti. Bravo Michelangelo!

L’ha premiato Massimo Marroni di Buon basket a Tutti.

Per il giovane 2004 si tratta di un risultato che gratifica l’impegno profuso durante tutta la stagione agonistica. Una consolazione, che vale per tutto l’ambiente cestistico rosso-verde, dopo la cocente sconfitta in gara-5 contro il Sei Rose Rosignano costata la promozione in serie C.

Ci sarà tempo per tornare a fare bene…i ragazzi sono giovani e ambiziosi e la società ha dei numeri. In più…il PalaBorelli è tornato ad essere un’area di quelle dure da espugnare.