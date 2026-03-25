LIONS CLUB PESCIA e Conad City di Chiesanuova unite per la distribuzione di alimenti

In occasione della Pasqua il LIONS CLUB PESCIA ha ritirato presso il Conad City di Chiesanuova, alla presenza del Sindaco di Chiesina Uzzanese Fabio Berti, 60 pacchi alimentari.

Grazie alla disponibilità ed alla generosa collaborazione del titolare Maurizio Stefanelli sono stati preparati circa una tonnellata di generi alimentari destinati alla realizzazione di uno dei Service alla Comunità che maggiormente stanno a cuore all’Associazione: la distribuzione di alimenti di prima necessità da destinare, tramite le Parrocchie e le Caritas, alle famiglie bisognose del territorio sul quale agisce il club che comprende i Comuni di Pescia, Villa Basilica, Uzzano, Chiesina Uzzanese e Ponte Buggianese.