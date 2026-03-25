HANS KOLLHOFF E’ PESCIATINO. Architetto protagonista della Berlino post Muro

Il consiglio comunale del prossimo 30 marzo voterà il conferimento della cittadinanza onoraria a Hans Kollhoff, architetto tedesco ritenuto tra i massimi esponenti al mondo del Neourbanesimo.
Da tempo Kollhoff abita con sua moglie a Pescia, in una villa in collina.
CHI E’ HANS KOLLHOFF ►►► Nato a Lobenstein, in Turingia, allora parte della Germania orientale, Hans Kollhoff è stato una figura chiave nella ricostruzione di Berlino dopo la caduta del Muro nel 1989, sostenendo un ritorno a un’architettura urbana densa, tradizionale e in pietra, in contrapposizione allo sviluppo modernista disperso.
Il suo contributo più iconico nel contesto post-muro è la Kollhoff-Tower a Potsdamer Platz (foto sotto. Da sinistra a destra: un palazzo progettato da Renzo Piano, la Torre Kollhoff di Hans Kollhoff, la BahnTower di Helmut Jahn).
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