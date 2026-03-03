Cronaca Interruzione dell’energia elettrica. La via interessata 3 Marzo 2026 Enel comunica l’interruzione dell’energia elettrica per venerdì 6 marzo dalle 8 alle 16. Sarà interessata la via 𝘃𝗶𝗮 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗮 𝗠𝗮𝗿𝗴𝗵𝗲𝗿𝗶𝘁𝗮 𝗱𝗮 𝟭𝟳 𝗮 𝟭𝟵, 𝗱𝗮 𝟭𝟰 𝗮 𝟭𝟲, 𝗱𝗮 𝟮𝟮 𝗮 𝟮𝟲, 𝗱𝗮 𝟯𝟬 𝗮 𝟯𝟮, 𝟯𝟴, 𝟯𝟬𝗮, 𝟯𝟲𝗽, 𝟰𝟮/𝗽 Dillo ai tuoi amiciFai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)