Interruzione dell’energia elettrica. La via interessata

Enel comunica l’interruzione dell’energia elettrica per venerdì 6 marzo dalle 8 alle 16.
Sarà interessata la via 𝘃𝗶𝗮 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗮 𝗠𝗮𝗿𝗴𝗵𝗲𝗿𝗶𝘁𝗮 𝗱𝗮 𝟭𝟳 𝗮 𝟭𝟵, 𝗱𝗮 𝟭𝟰 𝗮 𝟭𝟲, 𝗱𝗮 𝟮𝟮 𝗮 𝟮𝟲, 𝗱𝗮 𝟯𝟬 𝗮 𝟯𝟮, 𝟯𝟴, 𝟯𝟬𝗮, 𝟯𝟲𝗽, 𝟰𝟮/𝗽

