CICLISMO PARALIMPICO. A Pescia una gimkana per giovani atleti

Si svolgerà il prossimo 2 giugno all’interno dell’ex mercato dei Fiori di via Amendola a Pescia una gimkana per ciclisti di ogni età con requisiti paralimpici.

L’iniziativa, promossa dalla Polisportiva Milleluci Ciclismo che di recente ha avviato l’iter di affiliazione alla FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali), è stata presentata nelle scorse ore dal delegato regionale Fisdir Toscana Gianluca Ghera, dall’assessore del Comune di Pescia Matteo Leggio e dai dirigenti del fiorente sodalizio sportivo (nella foto Francesco Marraccini).

Ghera ha detto che sono già 3 gli atleti pronti al tesseramento con la società Polisportiva Milleluci Ciclismo, prima e unica società in Toscana che darà l’opportunità di correre in bicicletta ai nuovi atleti.

La gimkana è parte di una più ampia iniziativa che si svolgerà, appunto, all’interno dell’ex mercato dei Fiori. Il 2 giugno, infatti, giovani ciclisti in età tra i 5 e i 12 anni arriveranno da tutta la Toscana.

Verranno predisposti dei percorsi di abilità-agilità con ostacoli. I giovani potranno vivere un’esperienza educativa e divertente.

L’obbiettivo della giornata è promuovere l’uso della bicicletta quale mezzo di trasporto ecocompatibile, oltre a promuovere i valori dello sport come strumento utile di benessere fisico, psicologico ed educativo, soprattutto tra la popolazione giovanile, anche in chiave di prevenzione da ogni tipo di disagio sociale.