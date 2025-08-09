Primo squillo per la Cestistica che riporta a Pescia un volto conosciuto

Leonardo Meacci è un nuovo un giocatore della Cestistica Pescia. Per lui si tratta di un ritorno avendo indossato la casacca rossoverde nella stagione 2018/2019 chiusa con 15.8 punti di media.

Ala forte, classe 1995, 200 cm di talento puro, Meacci è cresciuto cestisticamente a Montecatini, ma si è fatto conoscere e apprezzare in tutta la Toscana per la sua solidità, la presenza sotto canestro e la capacità di incidere anche dalla lunga distanza. Nella passata stagione ha indossato la casacca del Bottegone con una media di 12 punti in 26 gare.

Il neo acquisto pesciatino vanta una carriera costruita nei campionati di Serie B, C e D, rendendolo uno dei lunghi più affidabili del panorama regionale.

Tanta la soddisfazione in casa Cestistica che reputa Meacci un innesto importante nel sistema di gioco di coach Pellegrini.