ARRESTATO RICERCATO 45ENNE. Si nascondeva da un’amica

E’ successo tutto in una notte.

I residenti di via Livornese a Buggiano sono stati svegliati in piena notte dalle sirene di tre pattuglie della locale stazione dei Carabinieri che si sono recate in tutta fretta nei pressi di un’abitazione.

I militari hanno fatto irruzione nell’appartamento abitualmente occupato da una signora che –difficile stabilire da quanto tempo– stava ospitando un uomo, un 45enne italiano.

L’uomo, stando ai si dice, era da tempo ricercato per reati come furto in abitazione, rapina e ricettazione ed introvabile alle forze dell’ordine. Le attività di indagine degli uomini del comandante Lorenzo Guidotti hanno però messo fine alla fuga.