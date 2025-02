MUSEI PESCIATINI in corsa per gli stanziamenti regionali

Ammonta a un milione e 300mila euro lo stanziamento della Regione Toscana per l’erogazione del contributo ordinario 2025 ai musei e agli ecomusei di rilevanza regionale (avviso pubblicato sul BURT n. 8 parte terza del 19.02.2025) ed è così suddiviso:

– il 60% delle risorse disponibili, cioè 780.000 euro, è distribuito in parti uguali ai musei/ecomusei inseriti in graduatoria;

– il restante 40% delle risorse disponibili, pari a 520.000 euro è distribuito in base al punteggio ottenuto da ciascun museo/ecomuseo in relazione a un set definito di standard qualitativi minimi richiesto dalla modulistica allegata all’avviso.

“Grazie al sostegno della Regione – ha detto il presidente Eugenio Giani – i 118 musei che hanno ottenuto o rinnovato la qualifica triennale di ‘ente di rilevanza regionale’ potranno svolgere più serenamente le proprie attività ordinarie e sviluppare ulteriormente l’offerta culturale. Potranno anche realizzare specifici progetti, in particolare per alzare gli standard dell’offerta, migliorare la fruizione da parte dei visitatori, aumentare il coinvolgimento della comunità, valorizzare i patrimoni conservati, sviluppare la didattica e la mediazione culturale verso l’utenza, perché è sempre più importante l’inclusività, anche attraverso l’aggiornamento professionale degli operatori e l’infrastrutturazione tecnologica”.

L’avviso di contributo ordinario annuale previsto dalla normativa regionale è rivolto ai 118 musei che hanno ottenuto o rinnovato la qualifica triennale di rilevanza regionale, ed ha il fine di supportarli nello svolgimento delle proprie attività ordinarie e nello sviluppo della propria offerta culturale.

Le informazioni relative all’avviso e i materiali sono scaricabili alla pagina web:

https://www.regione.toscana.it/musei