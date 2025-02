๐—–๐—›๐—œ๐—จ๐—ฆ๐—” ๐—ฃ๐—˜๐—ฅ ๐—™๐—ฅ๐—”๐—ก๐—” ๐—Ÿ๐—” ๐—ฉ๐—œ๐—” ๐—ฃ๐—˜๐——๐—ข๐—ก๐—”๐—Ÿ๐—˜ ๐—ฃ๐—˜๐—ฅ ๐—–๐—ข๐—Ÿ๐—Ÿ๐—ข๐——๐—œ ๐—–๐—”๐—ฆ๐—ง๐—˜๐—Ÿ๐—Ÿ๐—ข

Questa mattina si รจ verificata una frana sulla Via per Collodi Castello all’altezza della Villa Garzoni.

La strada รจ stata chiusa al transito, per precauzione, dall’incrocio con Via della Fiaba fino al superamento della frana viste anche le condizioni meteo.

Lunedรฌ mattina saranno effettuate verifiche da parte dei nostri tecnici per capire se ci sono le condizioni per una riapertura al transito pedonale di quel tratto di strada.