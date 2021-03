Addio a Veltroni. In ospedale a Pescia dal 1979

La città di Pescia piange la scomparsa del dottor Ario Veltroni che nella mattinata di mercoledì si è arreso alla malattia contro la quale combatteva da oltre due anni.

Ario Veltroni, fiorentino doc, classe 1937, dopo la laurea presso la Facoltà di Medicina di Firenze, si è specializzato in Chirurgia Generale a Bologna. Già prima della laurea ha iniziato a frequentare i reparti dell’ospedale fiorentino di Careggi dove ha potuto apprendere e approfondire le conoscenze chirurgiche prima con il professor Greco e poi con il professor Massimo.

Dal 1979 ha deciso di continuare la sua professione presso l’ospedale di Pescia con l’incarico di aiuto chirurgo rendendo il reparto di Chirurgia Generale un punto di riferimento per tutta la popolazione della Valdinievole e non solo diventandone primario fino al 2007. Nel 2002 per l’impegno e per l’attività professionale svolta è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Ha sempre amato la sua professione e ha dedicato la sua vita per aiutare le persone mettendo in primo piano sempre il malato. Anche dopo la pensione ha sempre continuato a rimanere in contatto con i suoi colleghi e con il personale infermieristico.

Mancherà a tutte le persone che lo hanno conosciuto. Lascia i figli Umberto e Andrea, le nuore Anna e Stefania e i nipoti Gabriele e Chiara. La famiglia intende ringraziare il dottor Carlo Benvenuti per le amorevoli cure prestate. I funerali avranno luogo giovedì alle ore 15 presso la Chiesa di S.Maria Assunta a Massa e Cozzile.