L’estate che verrà. Letizia, “in Italia, nel Paese più bello che c’è”. Tutte le informazioni

Il Covid-19 renderà impossibili i viaggi all’estero ancora a lungo. Per la seconda stagione di fila, dunque, gli italiani sceglieranno in gran parte le spiagge, le campagne e i monti vicino a casa.

“Il resto del mondo rimane al momento una grande incognita –ha detto Letizia Salvemini di Myosotis e Sulawesi, le agenzie di viaggio di riferimento a Pescia, Buggiano e in Valdinievole–. Per fortuna viviamo nel Paese più bello del mondo, e le occasioni di vacanza e relax di certo non mancano”.

“Puntiamo sulla pura ospitalità italiana. Su Italian Hotel Group, una catena alberghiera che garantisce ambienti eccellenti, di tre e quattro stelle, inseriti in contesti ambientali da favola”. Come le vette di Abetone o Brusson, in Val d’Aosta, le onde di Cecina o Silvi Marina, in Abruzzo, o le colline di Casole d’Elsa che regalano al visitatore una suggestiva vista panoramica sulla campagna senese.

“Confidiamo che i vaccini e le restrizioni sociali a cui siamo costretti, risolvano in breve tempo l’emergenza sanitaria. I nostri pacchetti sono comunque assicurati in caso di rinuncia da parte del cliente per problemi elativi al Coronavirus”, ha detto Letizia Salvemini.

Per informazioni: Agenzie di viaggio Myosotis e Sulawesi 0572 318485 o 334 6482052.