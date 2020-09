Domani, mercoledì 16, alle 21 presso il parcheggio del Tennis in via Dante Alighieri, Canto del Crucis Christi e processione verso il Convento di Colleviti per “Veglia per la festa dell’impressione delle stimmate del serafico Papa Francesco”; a seguire l’ufficio di letture e alle 21,40 la Solenne Concelebrazione Eucaristica.