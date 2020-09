Fernanda, acconciatrice con prodotti biologici dell’Amazzonia. La sua Terra

Apre oggi, giovedì, a Pescia un nuovo negozio per acconciature femminili. La titolare è Fernanda, originaria dell’Amazzonia, in Italia da 14 anni.

Fernanda era in vacanza a Lucca quando incontrò Antonio, pesciatino doc, e da allora, l’Italia e Pescia sono diventate le sue seconde patrie. I due hanno una bellissima bambina di nome Sara.

“Sono da sempre appassionata di acconciature e benessere del cuoio capelluto -ha detto Fernanda-. Ho studiato moltissimo, in Brasile ed in Italia”. A Pescia Fernanda ha anche lavorato in un negozio di parrucchiera, “ma in questi mesi ho sentito il bisogno di fare qualcosa che mi appartenesse”. E così, “pur nelle difficoltà dell’emergenza epidemiologica”, Fernanda, sostenuta dal marito e dalla figlia, ma anche dall’amata famiglia ancora in Brasile, ha deciso di aprire un proprio centro, in via Galeotti 37.

“La mia passione non è solo l’estetica ma anche la cura dei disagi del cuoio capelluto. Ho scelto dei prodotti biologici, la cui materia prima viene dall’Amazzonia, per il trattamento della caduta dei capelli, cute rossa o irritata, capelli grassi o stressati”. “Questo -dice Fernanda orgogliosa del locale appena finito di arredare-, sarà uno spazio dove star bene. Le clienti sapranno innamorarsene”.

L’appuntamento con il taglio del nastro e con Fernanda è oggi alle ore 17, poi da domani, ogni giorno, con orario continuato dalle 8,30 alle 17,30.