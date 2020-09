Risalgono i contagi in Toscana. Boom in provincia di Pistoia

In Toscana sono 113 i casi di positività al Coronavirus in più rispetto a ieri.

L’età media è di 38 anni circa (il 27% ha meno di 26 anni, il 29% tra 26 e 40 anni, il 38% tra 41 e 65 anni, il 6% ha più di 65 anni) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 68% è risultato asintomatico, il 23% pauci-sintomatico.

Delle 113 positività odierne, 10 casi sono ricollegabili a rientri dall’estero, 4 casi sono ricollegabili a rientri dalla Sardegna. Il 46% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso.

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri. Sono 3.720 i casi complessivi ad oggi a Firenze (12 in più rispetto a ieri), 641 a Prato (6 in più), 849 a Pistoia (14 in più), 1.264 a Massa (19 in più), 1.551 a Lucca (13 in più), 1.083 a Pisa (11 in più), 570 a Livorno (11 in più), 866 ad Arezzo (12 in più), 517 a Siena (2 in più), 499 a Grosseto (10 in più). Sono 520 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni (3 in più). Sono 32, quindi, i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 54 nella Nord Ovest, 24 nella Sud est.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 70 (4 in più rispetto a ieri), 7 in terapia intensiva (1 in meno rispetto a ieri).

Si registra 1 nuovo decesso: un uomo di 84 anni di Firenze.