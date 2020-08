Contributo agli Enti per gli investimenti nel settore sociale

E’ stato emanato un bando per l’assegnazione di contributi a enti pubblici del territorio regionale per il sostegno agli investimenti nel settore sociale. Si tratta di un cofinanziamento in conto capitale massimo all’85%, allo scopo di sostenere la realizzazione di progetti di investimento relativi alla costruzione, ristrutturazione o riqualificazione di opere ed interventi con finalità sociali destinate ai servizi alla persona. La Regione concorrerà con una disponibilità complessiva di 1.300.000,00 euro e saranno ammessi al contributo regionale progetti riguardanti:

1) la realizzazione, ristrutturazione, riqualificazione e/o adeguamento funzionale (compresi ampliamenti e nuove destinazioni d’uso), di immobili e/o parti di immobili che insistono sul territorio toscano;

2) l’acquisto e la messa in opera di impianti ed attrezzature idonee a favorire l’accessibilità e la fruibilità degli edifici e degli spazi;

3) l’acquisto di beni durevoli quali arredi, mezzi e/o attrezzature, esclusi automezzi.

Potranno essere ammesse al finanziamento regionale spese sostenute dai soggetti pubblici beneficiari, debitamente quietanzate, per la realizzazione del progetto presentato, con riferimento agli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020. Non sono in ogni caso ammissibili costi di progettazione, costi generali e di segreteria.

Le domande di ammissione al contributo devono essere presentate il entro il 30 settembre 2020.