Staff allenatori al gran completo per il Pescia

L ‘USD Pescia, come tutte le società dilettantistiche toscane, è in attesa di conoscere i protocolli attuativi per la ripresa dell attività sportiva di settembre.

Lo staff tecnico è al gran completo con Marco Rossi responsabile della scuola calcio elite, Nicola D’ulivo responsabile organizzativo per scuola calcio e settore giovanile, Federico Flosi direttore sportivo del settore giovanile e coordinatore tecnico di tutto il giovanile. Importanti conferme anche in segreteria con Giacomo Tabone e Roberto Capitanini. <Nel settore giovanile sono stati introdotti alcuni allenatori con un passato nel professionismo e con grandi capacità tecniche, tali da elevare il livello formativo per tutti i ragazzi nostri tesserati – ha detto il presidente Lucherini.

L’arrivo dello stadio dei Fiori permetterà di organizzare importanti tornei nella scuola calcio, con la partecipazione anche di squadre professionistiche provenienti da fuori regione>. <Riteniamo che sia un anno fondamentale, Covid permettendo, per la crescita del Pescia calcio, avendo a disposizione tre impianti sportivi e la possibilità di una affiliazione con una società di calcio di serie A – ha concluso il presidente>.