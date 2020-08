Coronavirus in aumento. Preoccupano i rientri dall’estero

In Toscana sono 33 in più i casi di positività al Covid-19 rispetto a ieri.

L’età media è di 34 anni circa e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 52% è risultato asintomatico, il 36% pauci-sintomatico e il 12% con sintomatologia lieve.

Delle 33 positività odierne 22 sono relative a casi di rientro dall’estero, 12 di questi per motivi di vacanza.

Non si registrano nuovi decessi

Complessivamente sono 553 le persone attualmente contagiate, di cui 535 in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi. Sono invece 18 le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid- di cui 3 in terapia intensiva (2 in più rispetto a ieri).

Sono 1.712 (94 in più rispetto a ieri) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.