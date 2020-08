Bando rivolto ai Comuni toscani per creare un polmone verde nelle città

La Toscana punta sugli alberi, il polmone verde del nostro pianeta, per combattere il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici con un bando all’avanguardia in Italia e in Europa che stanzia 5 milioni di euro per invitare 63 Comuni a piantare gli alberi nelle loro città. Un’iniziativa che fa parte di “Toscana Carbon Neutral” che punta a raggiungere l’obiettivo della neutralità di emissioni climalteranti entro il 2050 e servirà anche ad abbattere l’inquinamento atmosferico nelle aree urbane, che da sole producono il 7% dell’anidride carbonica che gli alberi possono assorbire: il polmone verde infatti agisce come un filtro e migliora la qualità dell’aria. Ciascun Comune potrà presentare una o più domande, per un totale in termini di contributo concedibile complessivo non superiore a 400mila euro. Le domande dovranno essere accompagnate da uno studio che preveda anche la tipologia e la numerosità delle specie arboree e arbustive che saranno piantate.