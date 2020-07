Ruba il cellulare a don Stefano. Fugge, viene arrestato

I Carabinieri di Pescia hanno arrestato una persona responsabile di furto con strappo ai danni di don Stefano Salucci, parroco di Castellare.

Nel tardo pomeriggio di giovedì, i militari della Stazione dei Carabinieri di Pescia, hanno tratto in arresto in flagranza di reato M. M. di anni 29, pregiudicato residente a Montevarchi, poiché ritenuto responsabile di furto con strappo.

In particolare, l’uomo, dopo essersi introdotto all’interno della chiesa di Castellare con la scusa di conferire con il parroco, si avvicinava a quest’ultimo strappandogli di mano il proprio telefono cellulare, per poi fuggire a piedi per le vie circostanti.

A seguito di immediate ricerche da parte dei militari, l’uomo veniva rintracciato e bloccato nei pressi della locale stazione ferroviaria. Il cellulare, dal valore di circa 400 €, veniva recuperato e restituito al legittimo proprietario.

Ultimate le formalità di rito, l’arrestato è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Montecatini, in attesa del giudizio con rito direttissimo.