Riaprono gli ecocentri senza prenotazione

Da lunedì 3 agosto gli Ecocentri saranno tutti nuovamente accessibili anche senza prenotazione, rispettando la fila di ingresso, muniti di mascherina di protezione, gilet ad alta visibilità e scarpe chiuse, osservando il distanziamento fisico previsto dalle normative vigenti per l’accesso nei luoghi pubblici. Alia ricorda che può accedere all’Ecocentro, che per il comune di Pescia si trova alle Macchie di San Piero, una sola persona per ogni nucleo familiare o utenza Tari.

La prenotazione (effettuata telefonicamente o attraverso app U-First) rimarrà attiva per garantire il privilegio di accesso diretto e preferenziale all’orario concordato, mentre gli utenti non prenotati dovranno rispettare il proprio turno e seguire le indicazioni fornite dagli addetti.

Per maggiori informazioni si può consultare l’apposita sezione sul portale www.aliaserviziambientali.it