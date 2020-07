Aumentano ogni giorno di più i casi di positività al Covid-19, sono 7 in più rispetto a ieri.

Con nuovi positivi, 5 a Firenze, 1 a Grosseto e 1 a Pistoia; il totale di contagiati ammonta a 342. 327 persone in isolamento a casa poiché presentano sintomi lievi o prive di essi, 15 ricoverate in ospedale. Mentre le persone in sorveglianza attiva, per contatto con contagiati, sono 994.

Si registrano 3 nuove guarigioni, ma purtroppo 2 decessi: 2 donne con un’età media di 92 anni.