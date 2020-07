C’è tempo fino al 15 luglio per i buoni scuola. Poche le domande pervenute

Sono solamente 13 le domande pervenute al comune di Pescia per accedere alla graduatoria per il ricevimento di contributi economici per i genitori o per i tutori di bambini da 3 a 6 anni che hanno frequentato le scuole dell’infanzia paritarie del territorio comunale.

C’è ancora una settimana circa di tempo per presentare le domande, che scadono il 15 luglio. La documentazione è presente sul sito istituzionale del comune di Pescia www.comune.pescia.pt.it e va presentata via e-mail all’indirizzo protocollo@comune.pescia.pt.it oppure allo stesso ufficio comunale di piazza Mazzini.

Possono fare la domanda i genitori o i tutori di bambini residenti in Toscana, iscritti a scuole dell’infanzia paritarie del comune di Pescia, che abbiano un’Isee non superiore a 30mila euro e non beneficino di altri contributi analoghi.

Il sostegno economico, che proviene dalla regione Toscana, è di fatto un rimborso parziale per le rette mensili, escludendo quindi le spese per la refezione o per l’iscrizione.

Alla scadenza del termine di ricevimento delle domande del 15 luglio, verrà stilata dall’ufficio scuola del comune di Pescia una graduatoria e verranno quindi assegnati i contributi secondo i criteri precedentemente stabiliti dall’amministrazione comunale.

“In effetti Invito tutti quelli che hanno i requisiti a presentare la domanda nei tempi stabiliti – dice l’assessore alla pubblica istruzione Fiorella Grossi-ricordando che sia l’ente comunale che la Guardia di Finanza, che riceverà l’elenco dei beneficiari di queste somme, faranno controlli a campione per verificare che non ci siano abusi o altre irregolarità, che saranno perseguite anche penalmente. I tempi di liquidazione dei rimborsi dipenderanno dal trasferimento delle risorse da parte della regione Toscana”.